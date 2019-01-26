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суббота, 26 января, 2019, 15:16 Политика
«Народ против» на Zik – первый в рейтинге телепросмотра

Большое политическое ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на ZІК заняло первое место в рейтинге телепросмотра по ключевым ЦА среди информканалов в своем слоте.

После возвращения в эфир после новогодне-рождественского перерыва в пятницу, 25 января, проект, ведущей которого является генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, стал безусловным лидером в своем слоте среди остальных информканалов. По целевыми аудиториями «Вся Украина 18+» с долей 2,95% и «Украина 18+ 50+» с долей 3,45% соответственно «Народ против» на ZIKе обошел «Прямой», NewsOne, «112 Украина», «Канал 24», «5-й канал» и «Эспрессо».

По общим результатам вчерашнего телепросмотра ZIK с частицами 1,11% по ЦА «Вся Украина 18+», 1,38% по ЦА «Украина 18+ 50+» и 1,07% по ЦА «Киев 18+» в тройке лидеров рейтинга вместе с информационными каналами «Прямой» и «112 Украина».

Напомним, рестарт масштабного политического ток-шоу «Народ против» состоялся 19 октября прошлого года. Программа выходит в эфире телеканала ZIK по пятницам в 21:30.

В новом сезоне «Народ против» зрители познакомились с соведущими Наташи Влащенко – «резонерами», которые подытоживают сказанное с разных позиций и делают выводы после каждого раунда дебатов.

В обновленном формате ток-шоу сделан акцент на четкий тайминг дискуссии. Теперь приглашенные гости имеют всего 2 раунда, чтобы донести свою позицию до зрителя.

Кроме этого, новый сезон «Народ против» создают в собственной уникальной студии.

«Народ против» – это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, главным участником которого является народ.

 
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2019-01-26 15:56 :32