Напросилась: жительница Австрии, которая просила Путина ввести войска, получила 14 лет тюрьмы

Уголовный суд Граца (австрийская федеральная земля Штырия) признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich («Конфедерация Австрия»), в основе которой лежало отрицание легитимности существования австрийского государства и его законов.
Как сообщает «Укринформ», суд приговорил к 14 годам заключения самозваную «президентку» Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.
Судья заявил, что приговор должен быть четким сигналом того, что преступления против государства в Австрии толерироваться не будут.
Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский получил 10 лет тюрьмы, остальные – от девяти месяцев до трех лет.