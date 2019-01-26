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суббота, 26 января, 2019, 10:57 Мир
Напросилась: жительница Австрии, которая просила Путина ввести войска, получила 14 лет тюрьмы

Уголовный суд Граца (австрийская федеральная земля Штырия) признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich («Конфедерация Австрия»), в основе которой лежало отрицание легитимности существования австрийского государства и его законов.

Как сообщает «Укринформ», суд приговорил к 14 годам заключения самозваную «президентку» Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.

Судья заявил, что приговор должен быть четким сигналом того, что преступления против государства в Австрии толерироваться не будут.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский получил 10 лет тюрьмы, остальные – от девяти месяцев до трех лет.
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АвстрияВладимир Путинсудгосизменановости мира
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