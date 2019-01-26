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суббота, 26 января, 2019, 13:21 События
На Закарпатье снежная лавина накрыла группу туристов: один погиб

Вчера под вечер в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стиг. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: «Не идите, потому что похороны очень дорого обходятся!» Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы.

Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью.

Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопаться товарищу. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб.

Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища», – сообщил Г.Москаль.

Председатель ОГА обратился к туристам с просьбой быть максимально осторожными и прислушиваться к рекомендациям спасателей.

«Горы ошибок не прощают», – предостерег Г.Москаль.

 
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туризмЧСновости Украины
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