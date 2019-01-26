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суббота, 26 января, 2019, 14:27 Киев
На Киевщине 14-летняя школьница избила одноклассницу: полиция открыла криминал

На Киевщине за издевательства над ученицей родители несовершеннолетней девушки привлечены к административной ответственности. Также по факту нанесения телесных повреждений 14-летней жительнице села Вишенки Бориспольского района открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

С сообщением об избиении 14-летней ученицы неизвестным лицом Бориспольской полиции обратился директор школы села Вишенки и попросил, чтобы прибыл наряд полиции.

Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт относительно распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю школьницу и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по разным учебным классам.

Однако на этом конфликт между девушками не закончился. После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою «жертву». Драку сняли на мобильный телефон и потом выложили в соцсеть Интернет.

Пока мать агрессивной ученицы привлечена к административной ответственности за буллинг.

Девочка, которую избили, проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений.

По факту избиения ученицы продолжается досудебное расследование.

 
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образованиекриминалновости Украиныбуллинг
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