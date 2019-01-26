На Донбассе во время обстрела автомобиля погиб капеллан: четверо военных ранены

В пятницу, 25 января, в результате обстрела боевиками автомобиля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк, – сообщает rus.lb.

«По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром в районе населенного пункта Катериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо ранены», – сообщил он.

В ответ украинские военные нанесли удар по позициям боевиков.

По словам Гуцуляка, противник понес существенных потерь.

Обновления. Возле Катериновки погиб капеллан ВСУ, который направлялся на позиции бойцов, сообщил журналист Виталий Приходько. Имя погибшего Виталий, фамилия не сообщается.

По данным пресс-центра штаба ООС, раненых эвакуировали в медицинское учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Расчетами дежурных огневых средств активность врага была подавлена, сосредоточенным огнем сил и средств роты уничтожены две огневые точки противника, врагу нанесены потери в живой силе. Двое оккупантов были убиты и один ранен», – сообщают в штабе.

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