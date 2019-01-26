Минкульт дал УПЦ (МП) три месяца, чтобы изменить название

Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях», которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций и подать их на регистрацию.

Список опубликован сегодня на сайте газеты «Урядовый курьер».

Как сообщается, список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.

Под действие этих статей закона подпадают организации, что являются частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Безпоповское согласие), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в срок до трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 закона Украины «О свободе совести и религиозные организации» и представить их на регистрацию в установленном порядке.

«Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещен на официальном Интернет-сайте Министерства культуры Украины», – сказано в сообщении.

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