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суббота, 26 января, 2019, 0:37 Политика
Мосийчук: Субсидии – это афера!

Цена на газ собственной добычи хватает для населения, учитывая прибыли предприятия, модернизацию, равна 3200. Все остальные цены – европейские.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK сказал народный депутат Игорь Мосийчук.

«Я наблюдал за финансово-олигархической тусовкой в Давосе. Как и все, пожалуй. Меня шокировали слова Президента Украины о том, что замораживание цены на газ приведет к обнищанию населения», – говорит эксперт.

Народный депутат подчеркивает: экономически обоснованные вещи, которые позволяют говорить о справедливой цене на газ.

«Цена на газ собственной добычи хватает для населения, учитывая прибыли предприятия, модернизацию, равна 3200. Все остальные цены – европейские», – считает эксперт.

Если украинцам поднимут зарплаты и пенсии до уровня европейских, то мы без проблем сможем платить больше, уверяет Игорь Мосийчук.

«Субсидии – это афера. Сначала она касалась передачи средств олигархам, которые контролируют облгазы, а теперь все монетизировано», – отмечает эксперт.

Среди всего нардеп также обращает внимание на тему олигархов.

«Если бы кто-то не пил в Вене кофе, то уже забрал бы облгазы. На самом деле никто ничего не приватизировал», – комментирует эксперт.

К слову, недавно директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко пояснил, как и когда будут начисляться средства за субсидии.
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субсидииИгорь Мосийчукинформационно-политическое ток-шоу «Народ против»
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2019-01-26 01:30 :48