Местные в восторге: в Таиланде перевернулся грузовик с 80 тыс. банок пива

На юге Таиланда в городе Пукет водитель грузовика с пивом Leo не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате 80 тыс. банок пива оказались разбросанными посреди дороги.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет realist.online.

58-летний водитель Сомпорн Примджарус потерял контроль над машиной, когда поворачивал на скользкой дороге в темное время суток.

На утро к месту аварии стали прибывать сотни таиландцев, чтобы забрать побольше алкоголя с собой. Полиция предупреждала, что тех, кто собирает пиво, могут позже обвинить в краже. Так и произошло – четырех человек арестовали.

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