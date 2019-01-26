Фотографами впервые было зафиксировано падение метеорита на Луну во время затмения

Метеориты падают на Луну не каждый день. Лунные затмения тоже случаются нечасто. А совпадение двух редких событий – просто редкий случай. 21 января произошел такой случай.

Об этом сообщает «Facenews».

Довольно яркая вспышка видна на снимках многих любителей и профессионалов и зафиксирована на всех онлайн-трансляциях, так что считать это сбоем в работе аппаратуры невозможно. Вспышка продолжительностью всего 30 миллисекунд произошла в 4:41:43 по всемирному времени, в начале полной фазы затмения. Вспышка была достаточно яркой, это видно на снимке астронома-любителя Христиана Фросхлина (Нидерланды). Ему повезло дважды: в кадре, над лимбом Луны видно звезду HIP 39869. Ее звездная величина равна 8.5, а вспышка на поверхности Луны заметна ярче.

Точка падения находится западнее 10-километрового кратера Лагранжа H у восточного лимба неподалеку от Моря Влажности. Когда лунный орбитальный разведчик LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографирует это место, можно будет точно определить массу небесного упавшего камня. Предварительные оценки вспышки с яркостью позволяют оценить размеры и массу метеорита. Специалисты считают, что масса метеорита была примерно два килограмма, а по размерам он не больше футбольного мяча.

Кадр из трансляции, в котором вспышку можно перепутать со звездой.

Но самое мощное из событий произошло 17 марта 2013 года. Его наблюдал испанский астроном Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльви (Андалусия, Испания). Ему же принадлежит первое сообщение о падении метеорита на Луну во время затмения.

Вспышку 17 марта 2013 года по яркости можно сравнить с Полярной звездой. Ее легко можно было бы увидеть невооруженным взглядом, тем более, что свечение длилось 8 секунд.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.