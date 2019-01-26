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суббота, 26 января, 2019, 21:45 Мир
Эстония продала уже три вида на проживание за миллион евро

Вид на жительство за миллионные инвестиции в прошлом году в Эстонии получили три иностранца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

С 2017 года Закон об иностранцах позволяет выдавать вид на жительство иностранцам, которые сделали прямые инвестиции в предприятие, внесенное в коммерческий регистр Эстонии в размере не менее одного миллиона евро.

При этом крупный инвестор не должен иметь реального места жительства в Эстонии, и не обязан регистрировать эстонское место жительства в регистре населения.

В Эстонии специальный вид на жительство для крупных инвесторов был введен с целью привлечения иностранных инвестиций, чтобы тем самым влиять на экономику.

Инвестиции должны быть постоянными в течение срока действия вида на жительство.

Инвестиция является постоянной, если она не уменьшается в течение срока действия вида на жительство, за исключением причин, обусловленных колебаниями рыночной цены инвестиции.
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