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суббота, 26 января, 2019, 19:16 Спорт
Елена Костевич выиграла два «золота» на турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене

Двукратная чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич второй год подряд завоевывает золотые медали на международных соревнованиях H&N Сuр.

Как сообщает xsport.ua в 2018 году Елена Костевич завоевала «золото» в Хохбрюке на своем первом выступлении после родов, а в этот раз спортсменка из Чернигова привезла два «золота» уже из Мюнхена.

Первый финал

В Германии разыгрывались два комплекта медалей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Костевич оба раза завоевала «золото», дважды обыграв в финале россиянку Виталину Бацарашкину. Именно у нее в 2018 году Костевич вырвала «золото» чемпионата мира.

Второй финал

Еще одну медаль сборной Украины принесла юниорка Дарья Семенко, которая заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Финал юниорок

Отметим, что украинские мастера стрельбы Олег Омельчук и Павел Коростылев заняли четвертое и пятое места соответственно в той же дисциплине среди мужчин.
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