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суббота, 26 января, 2019, 10:40 Общество
Денег нет: NASA просит сотрудников самостоятельно убирать туалеты

Сотрудникам NASA предложили убирать туалеты самостоятельно, ведь у ведомства нет денег на уборщиков из-за «шатдауна».

Об этом сообщает etcetera.

В обязанности уборщиков-добровольцев входит уборка мусора с пола, бумажных полотенец, чистка туалетов и протирка поверхностей в уборной. При этом все сотрудники NASA обязаны лично выносить сор из персональных урн в общий бак.

«Это наша реальность в Космическом центре Линдона Джонсона. Сейчас у нас нет услуг по уборке, и мы работаем бесплатно для функционирования Международной космической станции», – написала сотрудница NASA.

Нормальная работа правительства США в конце 2018 года остановилась. Тысячи сотрудников госучреждений не вышли на работу. Причина – непринятый бюджет на 2019 год. Республиканцы и демократы обвиняют в том, что происходит, друг друга и президента Дональда Трампа, для которого это уже не первый «шатдаун».
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