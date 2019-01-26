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суббота, 26 января, 2019, 18:37 Политика
Безсмертный создал «РУХ +380», но на выборы пойдет как самовыдвиженец

Сегодня, 26 января, в Киеве состоялось учредительное собрание новой партии «Рух +380». Ее инициатором стал политик Роман Безсмертный, который избран председателем этой политической силы. Заместителем стал политик Виктор Матчук.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Бессмертный считает главной задачей новосозданной партии подготовить квалифицированные кадры для делегирования во власть, «возродить политику и политиков и избавиться от «шоуменов, воров и лжецов».

Он убежден, что партия «нового образца» должна строиться с чистого листа. Поэтому, как рассказал Безсмертный, он сразу отказался от предложений купить уже готовую политическую силу «с уставом и мертвыми душами». «Нам надо пройти всю дорогу, которую требует закон «О политических партиях Украины». Почувствовать, как люди реагируют на это, как поддерживают наши идеи», – отметил политик.

Учредительное собрание утвердило устав и программу партии. В ее основе будет неоконсервативная идеология. Новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как свобода, человек и труд.

Участники мероприятия назвали партию - «Рух +380». Как пояснил председательствующий на мероприятии Виктор Матчук, именно эти цифры являются международным кодом Украины. «Где бы ни были украинцы - в Польше, Италии, Португалии, США - они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, они соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы. Для меня +380 – это код Великой Украины», – сказал он.

Новосозданный «Рух +380» также поддержал намерение Романа Безсмертного принять участие в президентских выборах. Поскольку партия еще не зарегистрирована в Министерстве юстиции, политик будет баллотироваться на президентских выборах как самовыдвиженец.

«Рух +380» начинает сбор необходимых для регистрации 10000 подписей, как того требует закон «О политических партиях в Украине».

После регистрации политсилы в Минюсте будет разработан ее логотип и символика.

На Учредительном собрании присутствовали 749 человек, среди них в голосовании участвовали 516. Остальные присутствующие были в статусе гостей.

Напомним, накануне Роман Безсмертный заявил о выхолащивании украинской дипломатии.
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вибори президентаУкраинаРоман Безсмертный
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2019-01-26 19:31 :59