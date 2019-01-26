live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 11:45 Мир
Банк Британии не хочет выдать Мадуро золота на $1,2 миллиарда

Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Укринформ.

Как сообщил один из источников агентства новостей, такое решение было принято после того, как американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, попросили британских коллег перекрыть доступ Мадуро к зарубежным активам.

Сообщается, что центробанк Венесуэлы держит за границей почти 8 млрд долларов. Часть этих денег в виде золота находится в Банке Англии, местонахождение остальных неизвестно.

Николаса Мадуро отказываются признавать главой Венесуэлы в США, Канаде, ЕС, а также ряде стран Южной Америки – Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, Парагвае, Чили, Аргентине, Коста-Рике, Гватемале. В среду к ним присоединилась и Великобритания.

Временным президентом Боливарианской республики эти государства считают лидера оппозиции и президента Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуйадо. Отказались признавать «переворот» Мексика и Боливия, а также Россия, Беларусь и Турция.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ВеликобританияНиколас Мадуроновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 15:57 :27