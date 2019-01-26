Актриса Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» рассказала о своем «недовольстве» финалом

Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов», усомнилась в том, что кто-то будет доволен финалом.

Об этом она рассказала в интервью для Sky News, – сообщает realist.

«Все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться», – заявила актриса, рассказывая о дне, когда «Игра престолов» подойдет к своему концу.

На вопрос о том, будут ли фанаты довольны концовкой шоу, девушка ответила: «Я не уверена, что кто-то будет доволен». Однако затем добавила: «Никто не хочет, чтобы это заканчивалось, ведь так? Но я очень горжусь финальным сезоном».

Ранее актер Шон Бин, который сыграл Неда Старка в сериале «Игра престолов», сообщил, кто из детей дома Старков доживет до финала.

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