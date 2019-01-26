26 января – день рождения Михаила Жизневского, День таможенника и День Австралии

Начиная с 1983 года, во всем мире 26 января отмечается Международный день таможенника.

Об этом сообщает IA ZIK.

В ноябре 1952 вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества, а 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия этого Совета, которая впоследствии (в 1994 году) получила современное название – Всемирная таможенная организация (ВТО). На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Через 30 лет именно этот день был избран для ежегодного празднования Международного дня таможенных служб.

Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведением итогов работы за год и составления планов на будущее, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек – такова общая численность таможенников во всем мире. Украина присоединилась ко Всемирной таможенной организации в 1992 году; ныне украинская таможня модернизируется и реформируется.

Сегодня национальный праздник Австралии – День Австралии. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию – Новый Южный Уэльс. Этот день отмечается как Национальный праздник Австралии.

Название страны происходит от латинского Terra Australis, что означает «южная земля», а первое поселение Сидней был назван в честь министра колонии Великобритании лорда Сиднея. Сейчас Австралийский Союз входит в состав Британского Содружества Наций и состоит из 6 штатов и 2 самоуправляющихся единиц. Высшая законодательная власть принадлежит федеральному парламенту, в состав которого входят король (королева) Великобритании, что его (ее) представляющий его (ее), назначенный им (ею) генерал-губернатор и две палаты: палата представителей и сенат. Исполнительная власть принадлежит генерал-губернатору и кабинету (правительству). Штаты Австралийского Союза имеют свои конституции, парламенты и губернаторов. Австралия является федерацией. Местными делами ведают органы самоуправления – выборные советы, которые находятся под надзором правительственных органов. Дипломатические отношения между Украиной и Австралией были установлены 10 января 1992 года. Посольство Украины в Австралии было открыто 14 апреля 2003 года. С 1992 года Австралия была представлена в Украине послами по совместительству. Торжественное открытие первой дипломатической миссии Австралии в Украине состоялось в марте 2015 года. В декабре 2014 года впервые за всю историю двусторонних отношений состоялся визит президента Украины Петра Порошенко в Австралию. В Австралии обитает более чем 40-тысячная украинская диаспора.

26 января – день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневского, который погиб во время кровавых событий на ул. Грушевского 22 января 2014 года. Михаил Жизневский (1988-2014) – один из первых героев Небесной сотни и одна из первых жертв преступного режима. Родился Михаил Жизневский в белорусском Гомеле. В Украине жил сначала в Донецке и Кривом Роге, потом в Киеве, в последние годы жизни снимал жилье в Белой Церкви. Был внештатным корреспондентом газеты «Соборная Киевщина». В детстве мечтал стать священником, увлекался историей. Был аполитичным, но сотрудничал с националистической организацией УНА-УНСО, поскольку та имела хорошую страйкбольную команду, а Михаил занимался страйкболом. Погиб 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела в сердце возле стадиона «Динамо» на Грушевского. Панихида по Михаилу Жизневскому состоялась 26 января 2014-го, в день, когда ему исполнилось бы 26 лет. В Михайловский собор тогда пришло более 10 тысяч человек, не все даже смогли попасть внутрь. Тело погибшего белоруса несли под крики толпы «Герой!» и «Живе Беларусь!». Михаил Жизневский стал первым, с кем прощались на Майдане. Похоронен в Беларуси.

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