Зеленский о своем интервью на украинском языке: «Я сам в шоке»

Сегодня шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост президента Украины. Он заявил о том, что это уже не фейк и он готов работать. Но не обошлось и без курьезов. Зеленский сам был удивлен, что может общаться на украинском, хотя и недолго.

Так выглядело интервью Владимира Зеленского после сегодняшнего представления документов в Центральную избирательную комиссию кандидатом в президенты Украины.

«Мне очень приятно здесь быть, и я очень рад, что рядом со мной находятся мои очень близкие люди: кварталовцы, юристы, менеджеры, новые люди в направлении нашей партии «Слуга народа», а также моя семья», – сказал Зеленский.

Произнося речь, он пытался не реагировать на работу фотокамер, но в конце сказал: «Боже, как оно трещит. Как вы с этим живете?». И продолжил, что он – человек слова и его поход в президенты – не фейк.

«Я человек слова, и если что решил, то это делаю. Это не фейк и я очень серьезно отношусь к нашей стране, в жизни каждого человека и даже видите, как я на украинском говорю. Я сам в шоке», – прокомментировал он.

На что кто-то из толпы даже сказал, что его «поперло». Также он рассказал о том, что избирательная программа, которую он подал в ЦИК, слишком маленькая в объеме. Поэтому он найдет другой способ обнародовать расширенный вариант.

«Сегодня мы подавали все документы, в частности, декларацию и программу. Как я и сказал, так мы и сделали и подключили нашу Интернет-сообщество и команду для того, чтобы они помогли объединить идеи. И я считаю, что несправедливо то, что закон позволяет печатать не больше двенадцати тысяч знаков, ведь «душа развернулась», – отметил Зеленский.

И подчеркнул, что программа будет доработана и вскоре опубликована.

«Я сейчас обращаюсь ко всем. Пожалуйста, «режьте по живому» и дополняйте нашу программу. Ведь это страна грез, которую видит команда», – считает он.

Далее кандидат в президенты перешел на русский, хотя впоследствии исправился и продолжил на украинском. Он говорил о том, что украинцы должны работать в своей стране, а не ехать заграницу.

«Я повсюду вижу объявления о работе в Польше. Я нормально отношусь к полякам, а также к другим странам, но мы мечтаем, чтобы когда-то появились объявления в Польше о работе в Украине», – сказал Зеленский.

Далее на вопросы журналистов он не имел желания отвечать, поскольку «все ответы изложены в программе».

И снова случился небольшой курьез во время интервью. У журналистки выпал из рук диктофон, который Зеленский начал также поднимать со словами: «Ничего страшного, вам можно».

Напомним, «1+1» опроверг слова Владимира Зеленского относительно ошибки канала с приветствием Президента в новогоднюю ночь.

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