Защита Януковича обещает, что обратится в международные суды

Во время работы над защитой Виктора Януковича адвокатам, якобы, удалось собрать большую доказательную базу относительно причастности ряда нынешних чиновников к потери Крыма и расстрелов Майдана. Все эти документы будут опубликованы и направлены в международные суды.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» рассказал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«В частности, материалы передадут в Международный уголовный суд, компетентных органов наших стран-партнеров – США, Германии, Франции, Польши, правозащитникам. Конечно, они будут обнародованы. То есть, процесс только начинается. Все общество сможет лично предоставить оценку, кто должен отвечать за расстрелы на Майдане и за потерю наших территорий», – заявил Сердюк.

Он подчеркнул: речь пойдет о председателе ВР Андрее Парубие, секретаре СНБО Александре Турчинове, экс-премьер-министре Арсении Яценюке, министре внутренних дел Арсене Авакове, бывшем председателе СБУ Валентине Наливайченко, министре обороны Степане Полтораке и других.

«В течение процесса относительно потери Крыма удалось собрать доказательства их причастности к этому и трагических событий на Майдане», – подчеркнул адвокат.

Что же до приговора против самого Виктора Януковича, то Сердюк назвал это решение «неправосудным» и «юридически ничтожным».

«Этот приговор будет обжалован, он вступит в законную силу, пока не закончится процесс обжалования», – подчеркнул Сердюк и добавил: апелляцию подадут в установленный законом срок – в течение 30 дней с момента провозглашения судебного решения.

Как сообщалось ранее, Оболонский районный суде Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы.





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