Яворивский: Интересно, кто сценарист президентской роли Зеленского

Сегодня шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на пост президента Украины. И вроде неплохо, что он внес позитив в избирательную кампанию. Но даже покойный Богдан Ступка лучше сыграл бы роль министра культуры в кино, чем он на самом деле им был.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил народный депутат Украины IV - VII созывов Владимир Яворивский.

«Самый большой позитив, который я нашел в том, что Зеленский баллотируется на пост президента Украины, это то, что он в наше украинское политическое болото вдруг внес «девяностопятовское каналовское». Потому он предложил людям за него написать его программу, и то, что они напишут, он и будет выполнять», – сказал Яворивский.

Он считаю, что Зеленский внес совершенно неожиданный месседж. Потому что все пишут свои программы сами или им пишут, а шоумен хочет, чтобы народ ему написал.

«Конечно, сейчас происходит момент, когда актер идет в политику, тем более «паясничающий» и из юмористического амплуа. Но я когда-то даже Богдану Ступке, царство ему небесное, сказал, что самая худшая роль, которую он сыграл, была роль министра культуры», – отметил он.

Он считает, если бы Ступка сыграл роль министра культуры в кино, то это было бы блестяще, а в реальной жизни все наоборот. У Зеленского же история такая, что он сыграл в фильме роль положительного президента, который людям очень понравился, потому что они соскучились за позитивом. Но все-таки Зеленский играл по чужому сценарию.

«Говорят, что Зеленский немного дописывал сценарий, но по чужим текстам. И было бы интересно узнать, по чьему сценарию он бы на самом деле хотел сыграть роль украинского президента», – прокомментировал Яворивский.

Напомним, сегодня шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост президента Украины.

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