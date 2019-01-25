Власенко обвиняет власть в подыгрывании президенту-беглецу Януковичу

Украинская власть сознательно подарила экс-президенту Виктору Януковичу возможность получить успешное решение в Европейском суде по правам человека относительно того, что во время судебного процесса произошли нарушения Европейской конвенции по правам человека.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Сергей Власенко.

Нардеп, комментируя приговор Оболонского районного суда города Киева по делу экс-президента-беглеца Виктора Януковича, заявил, что для него будет личной трагедией, если Европейский суд по правам человека признает судебный процесс над Януковичем таким, что нарушает статью 6 Европейской конвенции по правам человека (в этой статье, напомним, речь идет о праве на справедливый суд, – ред.).

«И для меня точно будет личной трагедией, если еще и напишут, что статья 18 нарушена. Я хотел бы, чтобы этого не произошло. Как человек профессиональный могу точно сказать, убирая политические оценки, – к сожалению, украинская власть сознательно подарила Януковичу возможность получить такое решение в Европейском суде», – заявил Сергей Власенко.

Напомним, 24 января суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание – 13 лет лишения свободы.

Как пояснили в Оболонском районном суде города Киева, Виктора Януковича признали виновным за преступления против мира и за пособничество в ведении агрессивной войны против государства Украина. В то же время его оправдали по обвинению в преступлении, которое предусматривает нарушение территориальной целостности государства.

Адвокаты президента-беглеца обещают обращаться с апелляционными жалобами относительно приговора.

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