Ветеран войны: За участие в форуме Тимошенко каждый «киборг» получил $10 тысяч

«Киборги», принимавшие участие в форуме Тимошенко, сказали, что просто улучшили таким образом свое финансовое положение. Так, в частности, каждый «киборг», который был участником «форума единения», за участие в нем получил по 10 тысяч долларов.

Об этом в эфире авторской программы Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что недопустимым является использование статуса участника боевых действий в политических целях. Мол, это неуважение к людям, которые защищали и сегодня защищают страну.

«Дай Бог, чтобы те люди, которые были на съезде Тимошенко, были там по своим убеждениям. Сейчас к этой мысли нас пытаются подвести. Но это было совсем не так. Может, кто-то из них и был там по убеждениям, но это был небольшой процент», – уверен ветеран войны.

По его словам, большинство «ошибившихся собратьев», принимали участие в форуме в поддержку Юлии Тимошенко за деньги.

«Мы понимаем, что они ошиблись, и надеемся, что они эту ошибку исправят. Но эта ошибка была сделана благодаря действиям Юлии Владимировны, которая этих людей использовала», – уверяет Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что для Российской Федерации является недопустимым утверждение реальной украинской нации, поэтому она бьет Юлией Владимировной в самые болезненные точки.

«Люди, которые принимали участие в боевых действиях, знают, что любой военный при всех недостатках глазу на глаз всегда будет говорить правду. Он не скажет: «Я не знаю, простите». Я тет-а-тет спрашивал у киборгов-участников форума Тимошенко, что это было. Они сказали, что просто поправили свое финансовое положение», – заявил участник АТО.

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П его словам, каждый «киборг», который был участником Форума единение, за свое участие в нем получил по 10 тысяч долларов.

«Они говорят: поймите, нам это было нужно. Но мы сказали, что не поймем. Мои друзья-киборги писали с предложением, как правильно назвать выпуск программы (Прямым текстом – ред.) – не «Киборги на подтанцовке», а «политические двухсотые», – рассказал ветеран.

Напомним, исполнительный директор центра прикладных исследований «Пента» Александр Леонов сравнил форум «Батькивщины» со съездом «Партии регионов» в 2009 году.

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