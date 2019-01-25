В центре Киева вспыхнул пожар в здании с пиццерией и рестораном

На улице Сагайдачного, 31 в Киеве вечером 24 января произошел пожар в двухэтажном доме.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Фото ТСН.иа

По предварительной информации, возгорание произошло около 22 часов на втором этаже. Известно, что на первом этаже этого же здания расположен ресторан турецкой кухни и пиццерия.

О пострадавших и причинах пожара пока не известно.

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