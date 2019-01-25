В подвале львовской многоэтажки произошел взрыв, есть пострадавший

Во Львове в подвале 9-этажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг, 24 января, когда сантехник проводил технические работы в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона.

«Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин в подвальном помещении проводил технические работы, во время которых произошел взрыв. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», – отметили в полиции.

Из подъезда дома, где произошел взрыв, эвакуируют жильцов. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

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