live
Aнонси
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
26 января, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 25 января, 2019, 9:42 Львов
В подвале львовской многоэтажки произошел взрыв, есть пострадавший

Во Львове в подвале 9-этажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг, 24 января, когда сантехник проводил технические работы в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона.

У підвалі львівської багатоповерхівки стався вибух. Фото: /lv.npu.gov.ua

«Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин в подвальном помещении проводил технические работы, во время которых произошел взрыв. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», – отметили в полиции.

У підвалі львівської багатоповерхівки стався вибух. Фото: /lv.npu.gov.ua

Из подъезда дома, где произошел взрыв, эвакуируют жильцов. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЛьвовполицияНСвзрывыновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-25 11:09 :02