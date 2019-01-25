В Киеве движение по Крещатику с 26 января снова будут перекрывать на выходные и праздники

С 26 января движение транспорта в Киеве по улице Крещатик снова будут перекрывать на выходные и праздники. Такое решение связано с завершением демонтажа новогоднего городка на Владимирском проезде.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского городского совета.

Соответствующую информацию сообщили в Центре организации дорожного движения Киева.

«С 26 января движение транспорта по улице Крещатик снова будут перекрывать на выходные и праздники. Это связано с завершением демонтажа новогоднего городка на Владимирском проезде, где восстановлено полноценное движение транспорта в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Указано, что Крещатик будет перекрыт для движения транспорта в субботу, 26 января, с 19:00 до 22:00, в воскресенье, 27 января, с 10:00 до 22:00.

Отметим, что согласно распоряжению КГГА №2216 на период с 7 декабря 2018 года до 24 января 2019 года было разрешено движение транспорта на улице Крещатик в выходные и праздничные дни.

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