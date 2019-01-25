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пятница, 25 января, 2019, 21:12 События
В Карпатах разыскали заблудившегося туриста из Германии

Спасатели нашли в Карпатах гражданина Германии, который заблудился.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

«Одна из поисково-спасательных групп в 18:13 нашла гражданина Германии, который заблудился в Карпатах. Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Транспортировку туриста в населенный пункт спасатели будут осуществлять утром, ведь сейчас в горах наблюдается значительная лавинная опасность и плохая видимость. Сейчас турист и спасатели находятся в домике лесников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается.

Напомним, на протяжении минувших суток горные спасатели дважды выезжали на поисково-спасательные работы на территории Межгорского и Раховского районов.
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2019-01-25 23:11 :19