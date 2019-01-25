live
Aнонси
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
26 января, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 25 января, 2019, 1:15 События
В Харькове поймали боевика «ЛНР» из банды «Ночные волки»

СБУ разоблачила в Харькове причастного к контрабанде на оккупированных территориях боевика террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина в октябре 2014 года вступил в ряды оккупантов и в составе незаконного вооруженного формирования «Добровольная народная дружина МВД ЛНР «Ночные волки» охранял и обслуживал тяжелую бронетехнику и артиллерию.

Кроме того, боевик сопровождал грузы с контрабандными товарами, которые террористы транспортировали оккупированными территориями Луганщины и Донетчины.

Открыто производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
СБУХарьковЛНРбоевикиновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-25 02:23 :43