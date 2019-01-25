В Харькове поймали боевика «ЛНР» из банды «Ночные волки»

СБУ разоблачила в Харькове причастного к контрабанде на оккупированных территориях боевика террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина в октябре 2014 года вступил в ряды оккупантов и в составе незаконного вооруженного формирования «Добровольная народная дружина МВД ЛНР «Ночные волки» охранял и обслуживал тяжелую бронетехнику и артиллерию.

Кроме того, боевик сопровождал грузы с контрабандными товарами, которые террористы транспортировали оккупированными территориями Луганщины и Донетчины.

Открыто производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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