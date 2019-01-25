пятница, 25 января, 2019, 0:14 Мир
В Греции перенесли голосование по поводу названия Македонии
Голосование в греческом парламенте о ратификации соглашения об изменении названия Македонии перенесли на пятницу 25 января на 14:30.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Для того, чтобы соглашение ратифицировали, необходимо по меньшей мере 152 голоса греческих депутатов.
Около 1500 сотрудников полиции патрулируют Афины перед началом демонстраций против ратификации соглашения.
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