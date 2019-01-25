В феврале к Сущенко может наведаться украинский консул, – адвокат

В начале февраля незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко посетит украинский консул или общественный защитник Марк Фейгин.

«Напоминаю, что скоро, в начале февраля (суббота, 9 февраля, – ред.) моему подзащитному Роману Сущенко исполнится 50 лет. Планируется, что где-то в те дни у него побывает или консул Украины в Москве, или я», – цитирует Фейгина «Укринформ».

Как сообщалось ранее, в середине января Сущенко впервые разрешили длительное свидание с женой и дочерью.

Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробіне).

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