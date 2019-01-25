В Европейском Союзе прекращают выпускать банкноты номиналом 500 евро

Центральные банки стран еврозоны прекращают выпуск в обращение банкнот номиналом 500 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Европейского центрального банка.

Как отметили в ЕЦБ, 17 из 19 национальных центральных банков прекращают выпуск банкнот с 27 января 2019 года. В то же время немецкий Deutsche Bundesbank и австрийский Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать в обращение эти банкноты до 26 апреля, что вызвано технологическими причинами.

Существующие банкноты 500 евро серии 2002 года будут продолжать оставаться законным платежным средством, поэтому их можно использовать как средство платежа или накопления (то есть тратить и сохранять их). Эти банкноты будут и впредь находиться в обращении, добавили в ЕЦБ.

«Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменено в национальном центральном банке зоны евро в любое время», – говорится в сообщении.

В Нацбанке Украины добавили, что банки Украины будут осуществлять операции по обмену гражданам банкнот номиналом 500 евро, пока эти банкноты будут находиться в обращении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.