Умер известный украинский журналист Николай Бабич

Сегодня, 25 января 2019 года, около 17 часов остановилось сердце известного украинского журналиста, заместителя руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николая Ивановича Бабича.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам журналистки Татьяны Высоцкой, он умер в больнице после введения наркоза.

«Реакция на наркоз, введенный перед несложной операцией. Это какой-то ужас. Светлая память», - написала Высоцкая на своей странице в Facebook.

«Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов», – отметили в коллективе УНИАН.

Николаю Бабичу было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства.

Время и место прощания с Николаем Бабичем объявят позже.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.