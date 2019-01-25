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пятница, 25 января, 2019, 0:53 Мир
Украинцы уже с 15 февраля смогут ездить в Уругвай без виз

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.

Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в Аргентинской Республике.

«Важно о безвиз между Украиной и Уругваем! Уже с 15 февраля 2019 года граждане обеих стран смогут путешествовать в гости друг к другу без получения въездной визы!», – говорится в сообщении.
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УругвайУкраинабезвизовыеновости мира
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