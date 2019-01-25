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пятница, 25 января, 2019, 13:12 Спорт
Украинские дзюдоисты завоевали два «серебра» на Гран-при Тель-Авива

Украинские дзюдоисты Богдан Ядов и Марина Черняк завоевали серебряные медали на этапе Гран-при в Тель-Авиве.

Как сообщает sportarena.comв финале соревнований мужчин весовой категории до 66 кг украинец Богдан Ядов не смог победить итальянца Мануэля Ломбардо.

На пути к финалу Ядов успешно справился с Русланом Турсуналиевым из Кыргызстана, Барух Шмайловым из Израиля и Сардором Нуриллаевым из Узбекистана.

Также второе место на Гран-при в Тель-Авиве заняла украинка Марина Черняк. В финале весовой категории до 48 кг украинка проиграла израильтянке Шири Ришон. Чтобы попасть в финал, Черняк сначала победила Дарью Пичкалёву из России, потом Ноа Минскер из Израиля и Еву Черновицки из Венгрии.

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Напомним, в прошлом году Марина Черняк (на фото в синем) выиграла Гран-при в Гааге (Голландия).

Добавим, что Дарья Белодед, которая является чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг, пропускала турнир в Тель-Авиве.
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2019-01-25 14:40 :13