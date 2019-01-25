Украина отменила двойное налогообложение с Швейцарией

Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

«Протокол между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал – подписано», – написал президент.

«Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию», – добавил он.

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