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пятница, 25 января, 2019, 1:04 Экономика
Украина отменила двойное налогообложение с Швейцарией

Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

«Протокол между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал – подписано», – написал президент.

«Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию», – добавил он.
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Петр ПорошенкоШвейцарияУкраинановости Украиныновости экономикидвойное налогообложение
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2019-01-25 02:23 :27