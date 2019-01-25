Ученые установили стрелки Часов Судного дня

Человечеству угрожает ядерная катастрофа. Ученые оставили стрелку символического Часов Судного дня на прошлогодней позиции – до апокалипсиса осталось 2 минуты.

Об этом говорится в ежегодном докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, передает «Украинская правда».

Человечество делает недостаточно для решения проблемы глобального потепления и избежания ядерной войны. Кроме того, ученые отмечают, что эти проблемы только обострились в результате расширения использования информационной войны.

«Эти основные угрозы – ядерное оружие и изменение климата – были ужесточены в прошлом году в результате более широкого использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире, усиливая риск от этих и других угроз и создавая чрезвычайную опасность для будущего цивилизации», – говорится в докладе.

Авторы доклада указывают, что США отказались от ядерного соглашения с Ираном, а проблема разработки ядерного оружия в Северной Корее, несмотря на диалог США и КНДР, остается нерешенной. Тем временем ядерные страны мира продолжают модернизировать свои ядерные вооружения, а военные доктрины США и РФ все больше размывают давнее табу на использование ядерного оружия.

Что касается изменения климата, то глобальные выбросы углекислого газа, которые, казалось, достигли плато в начале этого десятилетия, возобновили подъем в 2017 и 2018 годах.

Ученые подчеркивают, что для того чтобы остановить наихудшие последствия изменения климата, страны мира должны сократить мировые выбросы углекислого газа до нуля задолго до конца века.

США, говорится в докладе, объявили о своем выходе из Парижской соглашения и на декабрьском климатическом саммите в Польше поставили себя в один ряд с Россией, Саудовской Аравией и Кувейтом (все крупные нефтедобывающие страны).

На фоне этих неудачных ядерных и климатических проблем в течение последнего года выросла преднамеренная коррупция информационной экосистемы, от которой зависит современная цивилизация.

«На многих форумах, в том числе, в частности, в социальных сетях, лидеры националистов и их суррогаты врали беззастенчиво, настаивая на том, что их ложь – это правда, а правда – «фейковые новости». Эти намеренные попытки исказить реальность гиперболизируют социальные разногласия, подрывают доверие к науке и уменьшают доверие к выборам и демократическим институтам», – сказано в докладе.

Информационная война с использованием кибер-технологий усиливает другие основные глобальные опасности, в том числе связанные с ядерным оружием и изменением климата, поскольку она подрывает цивилизацию в целом, подчеркивают ученые.

Хоть положение стрелки не изменилось с 2018 года, говорится в докладе, это следует воспринимать не как признак стабильности, а как серьезное предупреждение лидерам и гражданам всего мира.

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