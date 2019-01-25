«Участника крымскотатарского батальона» крымские оккупанты приговорили к 10,5 годам

В оккупированном Россией Крыму 24-летнего Февзи Саганджи приговорили к 10 с половиной годам заключения за участие в «крымскотатарском добровольном батальоне им. Челебиджихана».

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Ленинский районный суд признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма признал Февзи Саганджи «виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины». По версии следствия, житель Крыма в январе 2016 года вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана».

Приговор был вынесен 23 января 2019 года.

«Будучи членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьбу, в том числе вооруженную, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», – утверждают в крымском управлении ФСБ.

Сообщается, что Саганджи вернулся в Крым в сентябре 2017 года. В апреле 2018 года его задержали сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. В отношении него так называемым следственным отделом управления ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России.

В ноябре 2018 года адвокат Ислям Велиляев заявлял, что в Крыму могут участиться уголовные преследования за участие в «незаконных вооруженных формированиях».

Как сообщал Укринформ 20 марта 2018 года российские СМИ сообщили об аресте 24-летнего мужчины, которого обвиняют в участии в «крымскотатарском добровольческом батальоне». Кроме того, 23 января 2019 года в Крыму прошли обыски у «участников украинского батальона имени Номана Челебиджихана». Позже стало известно, что силовики ФСБ России в Крыму обыскали родителей представительницы гражданского формирования «Аскер» Эвелины Аріфової и крымчанина Бекира Абултарова. В этот же день так называемый Киевский районный суд арестовал на два месяца крымского татарина Эдема Кадырова, подозреваемого в участии в батальоне им. Номана Челебиджихана».

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