Цены на нефть растут из-за ситуации в Венесуэле

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2019 года, поднялась выше отметки в 61 доллар за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:04 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,65 доллара. Это на 1,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, что цены на нефть поднялись более чем на 1% на фоне угрозы введения санкций США против Венесуэлы. Накануне Вашингтон дал понять, что может ввести ограничения на импорт венесуэльской нефти, а также выступил в поддержку самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который является лидером местного оппозиционного движения. На фоне поддержки Вашингтоном переворота в стране президент Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США.

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