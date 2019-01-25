Супрун рассказала, как проявляется инфаркт у женщин

Мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может выглядеть у женщин не так, как у мужчин. Из-за этого женщины иногда не обращаются вовремя за медицинской помощью и рискуют получить тяжелое течение или умереть.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Умение распознать в себе или человеке рядом проблему с сердцем и вызвать экстренную помощь – жизненно важно. Инфаркт происходит, когда поставка крови к сердцу в определенном участке критически уменьшается или прекращается. Причина этому – прежде всего, сужения коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромба. Участок сердца, не получает кислород, постепенно умирает. Поэтому так важно вовремя восстановить кровообращение в сердце», – пишет медик.

Она отмечает, что сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это длится несколько минут, или отступает и снова возвращается. «На мне словно сидит слон» – говорят пережившие это.

Супрун рассказала как это проявляется у женщин:

Могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот

Часто болит между лопатками

Дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит

Может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, либо возникнет головокружение и тошнота

«По данным американских кардиологов, женщины очень боятся не столько инфарктов, как госпитализации. Поэтому они стараются терпеть боль и дискомфорт, избегают вызвать экстренную медицинскую помощь и тем самым подрывают свое здоровье, теряя очень важное время для применения наиболее эффективных современных методов лечения инфаркта. Помните, чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем лучше шансы на выздоровление», – отметила руководитель Минздрава.

Супрун настаивает: «Если вы испытываете такие симптомы – немедленно вызывайте скорую. Можно принять ацетилсалициловую кислоту – она останавливает свертывание крови и образование тромбов. Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните 103 и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится».

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