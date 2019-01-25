Столтенберг предположил, что освобождение украинских моряков решит Керченский кризис

Освобождение украинских моряков, которые были захвачены в результате агрессии России в Керченском проливе, могло бы стать лучшим шагом в направлении деэскалации ситуации в этом регионе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Инцидент в Керченском проливе, во время которого Россия применила насилие против украинских военно-морских кораблей, захватила корабли и моряков, была одной из главных тем, которую мы обсуждали во время встречи. Союзники по НАТО призвали Россию немедленно освободить моряков, это был бы наиболее эффективный путь для деэскалации ситуации и открыл бы путь для попытки решить большое напряжение, которое мы видим в Украине и вокруг нее, особенно в Черноморском регионе», – сказал Генеральный секретарь НАТО.

По его словам, союзники по НАТО призвали Россию обеспечить свободу судоходства и навигации и выразили уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, включая ее территориальные воды.

«Это было среди главных вопросов. Многие из союзников выразили свое беспокойство, что комбинация нелегальной аннексии Крыма и строительство (Керченского) моста является свидетельством того, что Россия пытается прервать свободу навигации в Азовское море и в обратном направлении», – добавил Столтенберг.

Как сообщалось, в четверг ПАСЕ приняла резолюцию «Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности», в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.

Как известно, Женевская конвенция – международно-правовой документ, который регулирует обращение с военнопленными.

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