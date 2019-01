Союзника Трампа Роджера Стоуна обвинили во лжи в российском расследовании

Долговременный союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в пятницу по обвинению во лжи Конгрессу о выпуске похищенных писем Демократической партии во время кампании 2016 года, что побудило Трампа снова разбираться с «Охотой на ведьм» против него.

Об этом сообщает Reuters.

Специальный советник Роберт Мюллер заявил в судебных докладах, что Стоун заранее знал относительно плана WikiLeaks обнародовать электронные письма, которые, по мнению аналитиков, могли способствовать потрясающей победе Трампа над демократом Хиллари Клинтон.

Стоун, политический ветеран, является одним из ближайших партнеров Трампа, которого обвиняет Мюллер, изучающий потенциальный сговор между кампанией Трампа и Россией. Он был арестован ФБР в утреннем рейде в своем доме во Флориде.

«Наибольшая охота на ведьм в истории нашей страны! Нет тайному сговору!», – написал Трамп в Твиттере, используя свое самое распространенное высказывание относительно расследования Мюллера.

Кремль опровергает вмешательство в выборы 2016 года.

Обвинение показало, что Стоун использует вызывающий язык боссов плебса – и даже цитировал высказывания из фильма «Крестный отец» – когда тот назвал безымянного напарника, который сотрудничал с расследованиями ФБР, «крыса, табуретка» в ряде ненормативных сообщений.

Стоун был ранним покровителем Трампа, чья репутация агрессивного политически оперативного и самопровозглашенного как «грязного обманщика» датируется скандалом Уотергейта 1970-х годов, когда он работал на Ричарда Никсона. Он имеет татуировки лица Никсона на спине.

Стону было предъявлено семь уголовных обвинений, включая препятствование официальному судопроизводству, вмешательства в дела свидетелей и предоставление ложных заявлений.

Его адвокат, Грант Смит, сообщил Reuters, что Стоун будет «твердо» отрицать обвинения.

«Не было никакого заговора», – сказал Смит. – Он забыл сказать что-то Конгрессу и это было несущественно».

