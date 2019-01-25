Скандальное крымское судно «Норд» попытаются продать в третий раз. Со скидкой

На аукционе ГП «СЕТАМ» OpenMarket снова появится арестованный черноморский сейнер «Норд», но уже со снижением цены на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на генерального директора ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктора Вишнёва.

«Согласно правилам проведения торгов, АРМА снова выставила лот со снижением цены на 109 310 грн, что составляет примерно 20% от начальной цены», – сказал Вишнёв.

Отмечается, прошлые торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

«Таким образом, согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион со снижением цены», – говорится в сообщении.

Проведение аукциона назначено на 11 февраля 2019 года, стартовая цена лота – 1 359 163.00 грн.

Отметим: первая продажа судна была назначена на 7 ноября 2018 года. Стартовая цена была 1 626 181 грн.

После того, как заявки всех покупателей были отклонены, был назначен второй аукцион. Тогда продавцы обещали сделать скидку на сейнер 10% от начальной цены.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.