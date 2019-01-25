Скандал с псевдоподдержкой Коэльо и Расмуссена: соратник Тимошенко назвал виновных

Никто никогда не говорил о том, что Коэльо, Расмуссен и Саакашвили поддержали Тимошенко на выборах 2019 года. Как иностранные граждане они не имеют права никого поддерживать.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Сергей Власенко.

Гость программы, комментируя ситуацию относительно опровержения информации о поддержке Юлии Тимошенко писателем Паоло Коэльо, экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, объяснил, что произошло. По его словам, во время съезда «Батькивщины» в биографическом фильме о Тимошенко показали кадры с Коэльо, а Расмуссен и Саакашвили направили приветствия съезду. Сергей Власенко отметил, что приветствие съезду – это не поддержка, поскольку иностранцы, в соответствии с украинским законом, не могут голосовать и агитировать, а поддержка – это и есть агитация.

Сергей Власенко отметил, что французские журналисты написали про якобы поддержку Коэльо Юлии Тимошенко на этих выборах, поскольку они так это истолковали, поэтому писателю пришлось это опровергнуть.

«Конечно, он не высказывал (поддержку, – ред.). Как он мог в фильме за 2010 год выражать ей поддержку на выборах 2019 года?» – отметил Сергей Власенко.

Гость программы уверен, что политические оппоненты специально раздули искусственный скандал для того, чтобы отвлечь внимание от съезда и того, что происходило во время мероприятия.

«Никто никогда не говорил о том, что Коэльо поддержал Тимошенко на выборах 2019 года. Никто никогда не говорил о том, что Расмуссен поддержал Тимошенко на выборах 2019 года – он обратился к съезду «Батькивщины». Так же обратился господин Александр Квасьневский, так же обратился Михеил Саакашвили. Как иностранные граждане они не имеют права никого поддерживать», – отметил нардеп Власенко.

Напомним, известный бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку украинского народного депутата Юлии Тимошенко на выборах президента. Как сообщалось, 22 января во время съезда ВО «Батькивщина» продемонстрировали краткий биографический фильм о Юлии Тимошенко, в котором показали кадры с участием Пауло Коэльо.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг информацию, распространенную в СМИ относительно того, что он обратился к украинцам якобы по случаю выдвижения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост Президента Украины.

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