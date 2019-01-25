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пятница, 25 января, 2019, 15:38 Мир
Самолет, следовавший в Тунис, вынужденно сел в Ницце

Самолет авиакомпании Transavia, следовавший из Парижа в Тунис, был перенаправлен в аэропорт Ниццы из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Во время полета гражданин Туниса начал громко молиться, а также напал на бортпроводника.

Когда сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, он начал кричать: «Аллах акбар!».

В прокуратуре рассказали, что сначала нарушителя взяли под стражу, однако позже его решили отправить в психиатрическую больницу.
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2019-01-25 17:52 :11