Руководитель клиники бьет тревогу из-за угрозы в Украине сразу от нескольких инфекций

В стране огромная проблема с корью, а скоро может начаться такая же с полиомиелитом и дифтерией. Сейчас есть угроза со стороны тех инфекций, о которых мы считали, что они уже не существуют.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил президент медицинской клиники Михаил Радуцкий.

По словам господина Радуцкого, очень большой угрозой для страны в целом является то, что Украина –лидер по количеству невакцинированных людей. Он отметил, что сейчас в стране огромная проблема с корью, а скоро может начаться такая ситуация с полиомиелитом и дифтерией.

«Может быть вспышка дифтерии, потому что наступает время, когда подросли вакцинированные дети. Сейчас есть угроза со стороны тех инфекций, которые мы считали, что они уже не существуют. Но они возвращаются. Я считаю, что это очень большая проблема», – отметил Радуцкий.

Кроме этого в вопросе об отношении украинцев к медицинской помощи господин Радуцкий отметил, что нельзя сказать, что люди довольны. Это частично можно объяснить тем, что уровень жизни не растет, а медицина всегда дорогая, даже если она бесплатная. Однако он добавил, что в мире не существует ни одной страны с хорошей медициной, где был бы высокий процент удовлетворенных медицинской помощью.

«Ни в одной стране нет 100% довольных. Мало того, Япония считается одной из лучших стран с системой здравоохранения, но там индекс удовольствия никогда не превышал 35-45%», – пояснил президент медицинской клиники.

Также его удивило то, что 48% украинцев, согласно опросам, оценивают свое состояние здоровья как хорошее. По его мнению, это некорректный показатель.

«Очень много людей не обращались к врачу и не знают о проблемах со здоровьем, которые они могут иметь. Я считаю, что этот процент надо снижать в несколько раз», – отметил гость программы.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила: Минздрав до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

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