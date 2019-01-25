Россия в очередной раз соврала: «ЧВК Вагнера» подавляет Судан, – СБУ

В СБУ отмечают, что официальная Москва в очередной раз соврала мировому сообществу об отсутствии подконтрольных Минобороны РФ вооруженных подразделений на территории других государств. Там находится российская «ЧВК Вагнера», которая подавляет демократическую оппозицию.

Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает пресс-служба ведомства.

В МИД РФ назвали «фейком» материал авторитетного британского СМИ «The Times» о присутствии в Судане российской «ЧВК Вагнера», вооруженные подразделения которой подавляли демонстрации демократической оппозиции.

СБУ сообщает, что по их данным, в Судане с декабря 2017 года находится около 300 человек из подконтрольной России «ЧВК Вагнера». Большинство из боевиков до того принимали участие в войне на территории Украины.

«Они «выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах МО РФ и их деятельность засекречена. Для конспирации они действуют под прикрытием частных структур, которые в свою очередь получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов. Именно за их счет и осуществляется финансирование военных операций МО РФ за рубежом. В частности, в Судане для такого прикрытия используется ООО «М Инвест», которая входит в «бизнес-империи» путинского фаворита Пригожина», – говорится в сообщении.

Грицак добавил, что СБУ имеет доказательства, по которым становится очевидно, что люди и вооружение военной организации доставлють авиацией Минобороны РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

«Так, согласно договора № В218/04/119 от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн российских рублей) между указанным выше ООО «М Инвест» и «223 летным отрядом» МО РФ, самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) за пять месяцев 2018 года совершено восемь рейсов из Москвы (через российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии) в столицу Судана Хартум. Уже из Хартума в другие страны Африки, где также присутствуют вооруженные подразделения «ЧВК Вагнера: Центральная африканская республика и Ливия», – говорится в сообщении.

Там добавили, что Россия каждые два месяца проводит ротации личного состава в Сирии и странах Африки. А фактически Судан используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава к странам Африки, которые Россия пытается использовать в своих деструктивных геополитических интересах.

Фото: СБУ

Как отметил Председатель СБУ Василий Грицак: «не остается никаких сомнений, что так называемая «ЧВК Вагнера» является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которого разгоняют демократические протесты в Судане». Такие решения Кремля могут быть направлены только на поддержку режима Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинениям в геноциде гражданского населения. Василий Грицак считает, что борьба с российским агрессором должна длиться постоянно, по всем направлениям и до самой победы. Поэтому в ближайшее время Служба безопасности Украины обнародует дополнительные сведения о деталях преступной деятельности «засекреченных» российских подразделений в Судане.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.