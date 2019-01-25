Рева: Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности

Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности.

Такое мнение Министр социальной политики Андрей Рева высказал 24 января во время встречи с делегацией Европейского инвестиционного банка во главе с Председателем Представительства в Украине Жан-Эриком где Загон, передает пресс-центр ведомства.

«Особое внимание во время встречи стороны уделили обсуждению вопросов системы жилищных субсидий в контексте процесса установления рыночных цен на энергетические ресурсы, а также введению выплаты субсидий в безналичной и наличной формах», – говорится в сообщении.

Министр проинформировал представителей Европейского инвестиционного банка про основные принципы работы системы адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и рассказал о главных изменениях, которые внедряет правительство с этого года. Чиновник отдельно отметил о влиянии системы субсидий на вопросы внедрения программ энергоэффективности и мотивационные механизмы для поощрения граждан к экономному использованию энергоресурсов.

«Первоочередной задачей системы жилищных субсидий была и остается помощь тем домохозяйствам, которые оказались в затруднительном материальном положении. Вместе с тем, выплата субсидий в денежной форме, которую начало правительство с января, и выплата субсидий наличными которая состоится с марта этого года, не только будет мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат, но и предоставят гражданам финансовый ресурс для внедрения мер по энергоэффективности»,- заявил Андрей Рева.

В свою очередь, представители Европейского инвестиционного банка высоко оценили шаги правительства в направлении проведения реформ и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также сторонами была достигнута договоренность продолжить консультации в рабочем режиме.

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