Рева: Прогнозирую, что в Украине будет существовать два варианта выплаты субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал основные принципы системы выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Он отметил, что с 1 января в Украине начали выплачивать субсидии в безналичной форме. А с марта планируют запустить субсидии в наличной форме. Они будут актуальны для граждан, который назначили субсидию в октябре прошлого года.

«Безналичная выплата субсидий была правительственным видением направления, в котором, на данном этапе, нужно двигаться, поскольку при наличной выплате субсидий существуют серьезные риски непоступления средств целевой помощи к конечному получателю. К сожалению, далеко не все эксперты и специалисты нас поддержали, а их значительная масса критиковала Правительство за выбранный вариант выплаты субсидий. После обсуждения этого вопроса на совещании у Президента, в том числе с участием представителей общественности которые отстаивали механизм выплаты субсидий в наличной форме, было принято решение о предоставлении субсидий тем гражданам, которым субсидии были назначены в октябре 2018 года, в наличной форме с марта месяца. По окончании отопительного сезона, проведя оба варианта предоставления субсидий, состоится ревизия эффективности обоих вариантов и по результатам этого будет решено какой будет оставлен. Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта – и безналичный, и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся в безналичной форме, а те кто сорвали сроки оплаты или не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий»,- заявил Андрей Рева.

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