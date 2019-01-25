Регулятор объяснил изменения относительно ночных тарифов для населения и предприятий

Ночные тарифы для населения продолжают действовать, предприятия должны договариваться с поставщиком

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко дала разъяснения относительно ночных тарифов на электрическую энергию.

Кривенко отметила, что для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Итак каждый бытовой потребитель имеет право использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика.

Что касается применения таких дифференцированных тарифов для небытовых потребителей - это вопрос договоренностей между таким потребителем и его поставщиком, рассказала председатель НКРЕКУ. «То есть, небытовой потребитель может использовать дифференцированные тарифы при условии налаживания договоренностей с поставщиком и установления соответствующей системы учета электроэнергии», – сообщила она.

Кривенко напомнила, что с 1 января 2019 начал функционировать новый розничный рынок электроэнергии, где формирование коммерческого предложения относится к функциям поставщика.

«Именно поставщик формирует коммерческое предложение и конечную стоимость электроэнергии. На сегодня цены на оптовом рынке электрической энергии формируются почасово. В то же время именно непобутовий потребитель должен обращать внимание на коммерческое предложение поставщика и проводить необходимые переговорные процедуры. В этом и есть суть рынка», – добавила Кривенко.

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