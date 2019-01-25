Пискун: У защиты Януковича есть весомые основания обращаться в ЕСПЧ

Адвокаты Виктора Януковича действительно имеют основания обращаться в Европейский суд по правам человека для обжалования приговора суда в отношении президента-беглеца. Ведь, в частности, следователи не допрашивали Януковича, несмотря на разрешение на это России.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал Генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005,2007 годах) Святослав Пискун.

Он подчеркнул: приговор Оболонского райсуда Киева Януковичу стал ожидаемым решением, мол, к этому все и шло.

«Из-за того, что УПК у нас несовершенный, искаженный, следственным подразделениям и прокурорам, суду очень трудно рассматривать дела. И за четыре года смогли вынести лишь один приговор», – отметил Пискун.

Ведь, по его мнению, в суде должны были прозвучать факты, связанные с «другим эпизодам деятельности Януковича». Однако, Пискун считает, что различные обстоятельства не должны приобщаться к делу о государственной измене, а расследоваться отдельно. И он подчеркнул: оценку таким преступлением нужно давать «в комплексе» – учесть всю команду президента-беглеца. Мол, у нас нет столько времени, чтобы по четыре года длилось заседание дела только в отношении одного фигуранта.

«Там же не только один Янукович. Есть много людей, к которым государство выдвигает претензию. Заочное осуждение – это не специально принятый закон под Януковича, он распространяется на всю Украину. Поэтому нужно было параллельно расследовать дела в отношении всей команды, к которой есть претензии. Таким образом, судить не только одного Януковича, но и всех, кто действовал вместе», – считает Пискун.

Вместе с тем, он убежден: у адвокатов Януковича есть основания обращаться в Европейский суд по правам человека. Мол, иски могут быть связаны и с объявлением подозрения, и с тем, что Янукович не был допрошен следователями, несмотря на наличие письма от РФ, позволявшего это сделать.

«Есть много вопросов, на которые сегодня нет ответов. Это веские основания», – подчеркнул Святослав Пискун.

Как сообщалось ранее, Оболонский районный суде Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам суд лишения свободы.

Адвокаты президента-беглеца обещали подать апелляцию на этот приговор.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.