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пятница, 25 января, 2019, 23:59 Львов
Председатель львовского дома, в котором прогремел взрыв, считает виновным сантехника

До сих пор неизвестно, что стало причиной взрыва во львовском многоэтажном доме. Впрочем, председатель общины предполагает, что инцидент произошел из-за сантехинка. Мол, тот хотел сдать трубу на металлолом.

Об этом говорится в сюжете программы «Первые о главном», что на телеканале ZIK.

Как сообщалось ранее, вечером 24 января во Львове произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате инцидента пострадал сантехник, который в то время проводил технические работы в подвальном помещении.

Местные до сих пор собираются на улице и осматривают место взрыва. Пересказывают подробности полиции и взрывотехникам.

«По громкости взрыва впечатление – как будто мина взорвалась! Люди паниковали, соседка говорила, что очень воняло», – рассказывает жительница дома Зоряна Тропан.

Больше всего пострадала квартира над подвалом. Из-за мощного взрыва паркет буквально взлетел в воздух, стены потрескались, а в помещении – до сих пор едкий запах дыма, - рассказывает госпожа Любовь.

«Все девять этажей почувствовали силу взрыва. Мы были в эпицентре, поэтому досталось больше всего. За две минуты в квартире стоял черный дым», – говорит владелица разбитой квартиры Любовь.

Коммунальщики и спасатели, которые приехали на место, не сразу поняли причину пожара.

«Привлекли работников водоканала, потому что не могли понять, какие именно сети были повреждены в доме», – говорит пожарный Роман Мончук.

В конце концов выяснили, что взорвалось, когда сантехник распиливал в каморке металлическую емкость. 27-летнего мужчину буквально вытащили из-под обломков. У него неглубокие ожоги, и несколько недель он все же пробудет в госпитале.

«Кажется, пациент имеет счастье, несмотря на мощность взрыва. Сейчас его состояние – средней степени тяжести», – отмечает заведующий ожогового центра Восьмой больницы Львова Игорь Савчин.

Сантехник Богдан до сих пор не понимает, почему рвануло, говорит: в профессии уже десять лет.

«Я зашел в подвал, хотел срезать жесть, сделать хомут на трубу, чтобы вода не текла. А потом, как только включил болгарку – оно бахнуло! Заодно отбросило меня на трубы, и я попал под завалы кирпича», – вспоминает сантехник Богдан.

Председатель дома говорит: когда произошел взрыв, у сантехника уже было нерабочее время. Предполагает, что мужчина хотел подзаработать на металлоломе, что уже делал раньше.

«Соседи видели, что он нес громоздкий объем чего-то... Возможно, парень хотел порезать бочку и сдать на металлолом, но она дала искру, и произошел взрыв», – говорит председатель дома Виталий Свитко.

Жители дома сейчас подсчитывают убытки. Техническое помещение будут чинить за средства ОСМД. Владельцы изуродованных квартир ждут решения полиции, потому что намерены требовать компенсации.

К слову, взрывы в многоэтажных домах – не единичная ситуация. Так, недавно в Фастове, что на Киевщине, взрыв произошел из-за утечки газа и разрушил три этажа из пяти.

Анна Мартыщук, «Первые о главном»
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