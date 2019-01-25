Поисковая операция десяти моряков с двух горящих в Черном море танкеров завершена

В Росморречфлоте заявили о прекращении поисков десяти моряков с двух горящих в Черном море танкеров, которые загорелись 21 января, поскольку нет надежды найти их живыми.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства Росморречфлота.

«Поисковая операция, которая длилась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что десять из 32 моряков погибли, десять пропали без вести, 12 – спасены.

Напомним, два горящих в Черном море танкера «Маэстро» и «Кэнди» относит течением к берегам оккупированного Крыма.

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