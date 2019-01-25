live
Aнонси
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
26 января, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 25 января, 2019, 18:42 События
Поисковая операция десяти моряков с двух горящих в Черном море танкеров завершена

В Росморречфлоте заявили о прекращении поисков десяти моряков с двух горящих в Черном море танкеров, которые загорелись 21 января, поскольку нет надежды найти их живыми.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства Росморречфлота.

«Поисковая операция, которая длилась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что десять из 32 моряков погибли, десять пропали без вести, 12 – спасены.

Напомним, два горящих в Черном море танкера «Маэстро» и «Кэнди» относит течением к берегам оккупированного Крыма.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
морякиРоссияЧерное мореновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-25 20:38 :43